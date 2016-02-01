حى المنتزة يشن حملات لإزالة الإشغالات والمخالفات بالإسكندرية

شن حى المنتزه أول بالإسكندرية، برئاسة اللواء أحمد أبو طالب، حملة لرفع مستوى النظافة داخل نطاق الحى وإنزال حاوية جديدة بشارع جمال عبد الناصر، متابعة النباشين بشارع ملك حفنى بحرى وشارع محمد نجيب، وأسفرت عن التحفظ على 1 عربة كارو و2 جونية قمامة و3 أكياس قمامة، كما شن الحى حملة على المبانى المخالفة وتم التحفظ على بعض معدات البناء.

كما تم تنفيذ حملة إزالة إشغالات فى طريق الجيش الكورنيش بداية من 45 حتى شارع الإقبال، وأسفرت عن التحفظ على 38 كرسى بلاستيك، وإيقاف أعمال هدم بأرض الميلادى من شارع 30 بجوار مسجد الفتح والتحفظ على لودر كبير وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

من ناحية أخرى وزعت لجنة حماية الطفل المعرض للخطر بالحى عددا من البطاطين على المتضررين من نوات الشتاء بمنطقة سيدى بشر، وتم استكمال صرف كشوف الأسماء المرسلة من إدارة المنتزه للشئون الاجتماعية وإدارة المنتزه التعليمية، كما قام الحى بزرع 6 أعمده سيتم إناراتها غدا وإنارة الجزء الخاص بطريق الكورنيش أمام بير مسعود بسيدى بشر بحرى بالتعاون مع شركة الكهرباء.

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