الباخرة السياحية "النبيلتين" تستكمل رحلتها لأسوان بعد تعرضها للعطل وسط النيل

واصلت إحدى البواخر السياحية "النبيلتين" رحلتها بين مدينتى الأقصر وأسوان، بعد توقفها بالقرب من مدينة السباعية لحدوث عطل مفاجئ، وعلى متنها 131 راكبا، من بينهم 36 سائحًا أجنبيًا.

وكان عدد من المهندسين بمحافظة الأقصر بدأوا إصلاح عطل الباخرة السياحية بحدود منطقة الأقصر، وتم تسيير الباخرة مجدداً لتستكمل رحلتها، وذلك حسبما أكد اللواء حسن حسين مساعد مدير إدارة شرطة السياحة والآثار بجنوب الصعيد.

وأضاف اللواء حسنى حسين، أن الباخرة السياحية كانت تقل 99 مصريا و29 سائح صينى و7 سائحين ألمان، تعرضت لعطل داخلى، وتوقفت بوسط النيل بالقرب من منطقة السباعية بحدود الأقصر ومدخل أسوان، وانتقل على الفور مهندسى الإدارة وتمكنوا من إصلاح العطل وتسيير الحركة بالباخرة مجدداً.