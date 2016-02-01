محافظ المنيا يحيل تقرير المركزى للمحاسبات فى الاستيلاء على 45 فدانا للنيابة

قرر اللواء طارق نصر، محافظ المنيا، إحالة التقرير الخاص بعدد من الملاحظات بمديرية الضرائب العقارية إلى النيابة العامة للتحقيق، حيث كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بالمنيا، عند مراجعة وفحص أعمال المديرية، وجود تواطؤ وتلاعب بالأوراق مما ترتب عليه الاستيلاء على مساحة 45 فدانا من أراضى أملاك الدولة بناحية صفط الغربية بلغت قيمتها 2 مليون و250 ألف جنيه.

وأوضح محمد سليمان، القائم بأعمال الجهاز المركزى للمحاسبات بالمنيا، أنه عند مطابقة البيان المعد بمعرفة إدارة أملاك الدولة مع ما هو مثبت بمكلفات الضرائب العقارية بالمنيا، وطبقاً للبيان الرسمى لمديرية الضرائب العقارية، تبين أن هناك بيعات وتعليات تم تنفيذها بناحية صفط الغربية بموجب الاستمارة 193 لم يتضمنها كتاب إدارة أملاك الدولة، ما ترتب عليه استيلاء أشخاص غير مستحقين لمساحة 45 فدانا من أملاك الدولة بناحية صفط الغربية، بلغت قيمتها 2 مليون و250 ألف جنيه، وهو ما يؤكد التواطؤ والتلاعب والتزوير بتلك الاستمارات.

من جانبه، شدد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو إلغاء تنفيذ هذه البيعات، كما وجه بتشكيل لجنة لفحص صحة جميع البيعات والتعليات الواردة من إدارة أملاك الدولة خارج الزمام 2 كم بمأمورية الضرائب العقارية، وعرض ما يسفر عنه الفحص مع اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة على ضوء نتائج هذا الفحص.