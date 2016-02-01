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أهالى الإسماعيلية يودعون شهيد الواجب محمد الإتربى

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أهالى الإسماعيلية يودعون شهيد الواجب محمد الإتربى أهالى الإسماعيلية يودعون شهيد الواجب محمد الإتربى
فى مشهد مهيب ودع أهالى الإسماعيلية ظهر اليوم الاثنين جثمان الشهيد مجند محمد الإتربى 22 سنة والذى استشهد صباح الأحد إثر انفجار بالعريش.

وحضر صلاة الجنازة اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، واللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، والنائب أشرف عمارة نائب الإسماعيلية، وعدد كبير من قيادات الداخلية والقوات المسلحة.

وشيعت جنازة الشهيد ظهر اليوم بمسجد غويبة، وتم دفن الجثمان بمقابر شهداء الإسماعيلية بطريق بورسعيد.

وتعالت الهتافات للجماهير التى ودعت جثمان الشهيد، "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله.. والشعب يريد إعدام الإخوان".

جنازة الشهيد مجند محمد الإتربى بالإسماعيلية (1)

جنازة الشهيد مجند محمد الإتربى بالإسماعيلية (2)

جنازة الشهيد مجند محمد الإتربى بالإسماعيلية (3)

جنازة الشهيد مجند محمد الإتربى بالإسماعيلية (4)

جنازة الشهيد مجند محمد الإتربى بالإسماعيلية (5)

جنازة الشهيد مجند محمد الإتربى بالإسماعيلية (6)

جنازة الشهيد مجند محمد الإتربى بالإسماعيلية (7)

جنازة الشهيد مجند محمد الإتربى بالإسماعيلية (8)

جنازة الشهيد مجند محمد الإتربى بالإسماعيلية (9)

جنازة الشهيد مجند محمد الإتربى بالإسماعيلية (10)
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