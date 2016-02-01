مانشيني: لم نستحق خسارة الدربي والحكم جاهل بالقواعد الكروية

أصر روبيرتو مانشيني مدرب إنتر ميلان أن فريقه لم يكن يستحق الخسارة في الديربي من إيه سي ميلان، واعترض على حكم المباراة متهما إياه بجهله بقواعد اللعبة.

وكان إنتر ميلان قد خسر من إيه سي ميلان بنتيجة 3-0 ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإيطالي.

وصرح المدرب الإيطالي عقب المباراة لشبكة "سكاي سبورت" الإيطالية "تهاني لميلان، لكننا لم نستحق الخسارة بتلك النتيجة، في اللحظة الحالية كل شيء سار بطريقة سيئة بالنسبة لنا".

وتابع المدرب الفائز بلقب الدوري الإيطالي 3 مرات متتالية مع إنتر ميلان في فترته الأولى "لم أقل أي شيء سيء، لكن الحكام متشككين للغاية هذه الأيام، لا أعلم ما يمكن قوله حول حادثة دوناروما، ربما الحكم أنطونيو داماتو لا يعرف قوانين اللعبة جيدا".

وأضاف صاحب الـ51 عاما "أعتقد أننا أدينا بشكل جيد للغاية في الشوط الأول، كان يجب ان يمنح الحكم بعض البطاقات الحمراء، اليوم الحكم ومساعديه كانوا كارثيين، كانوا الأسوأ على ملعب المباراة".

واستطرد مدرب مانشستر سيتي السابق والفائز معهم بلقب الدوري الإنجليزي "كنا نستحق أن ننهي الشوط الأول متقدمين بهدف لا متأخرين، لم أكن لأطلب المزيد من لاعبي بعد البداية الجيدة، وحدث لهم إنهيار نفسي بعد إهدار ركلة الجزاء".

الجدير بالذكر أن المدرب الإيطالي قد طرد خلال اللقاء وذلك بعد تدخل من جيانلويجي دوناروما حارس ميلان على إيدير مارتينيز مهاجم إنتر وكان يرغب في احتساب ركلة جزاء لصالح النيرادزوري.