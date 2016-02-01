زيدان: المنافسة على الدوري معقدة لكنها ليست مستحيلة

أوضح زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد أن المنافسة على الدوري الإسباني معقدة مع فارق النقاط مع برشلونة لكنه أشار إلى أنها ليست مستحيلة.

ويحتل ريال مدريد حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 47 نقطة بفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر وقد ترتفع إلى 7 في حال إذا ما فاز الفريق الكتالوني على سبورتينج خيخون في المباراة المؤجلة بين الفريقين.

وصرح مدرب النادي الملكي عقب مباراة فريقه مع إسبانيول بالدوري "هدفنا هو المحاولة وأن نقدم أفضل ما لدينا في كل مباراة لكي تكون لنا فرصة في نهاية الموسم للفوز بالدوري، سنستمر في تقديم ما نقدمه ونحن نعرف أن فارق النقاط الأربعة قد يصبح سبعة هو أمر صعب لكن علينا أن نواصل، لازال هناك أمل لم تنتهي الأمور بعد، الفوز بالدوري الإسباني أمر معقد لكنه ليس مستحيلا".

وتابع أسطورة ريال مدريد "لدينا فريق رائع هنا، هو يعمل بكد وأنا سعيد بمستوى النادي، ليس فقط ونحن نمتلك الكرة لكن حينما نخسرها يكون الأداء جيدا أيضا، عندما تكون الكرة معنا تصبح الأمور سهلة فقط بسبب جودة الفريق".

وأثنى "زيزو" على كريستيانو رونالدو نجم الفريق الذي سجل هاتريك في مباراة الأمس الأحد "حينما لا يسجل هاتريك فهذا يعني أنه بعيد عن أدائه، إنه دائما يفعلها، ودائما نتوقع منه أن يسجل هاتريك، هو لن يتغير لأنه دائما متوقع منه أن يسجل وإن لم ينجح في فعل ذلك مرة فهو طموح للغاية وهدفه هو الاستمرار في تسجيل الأهداف لقد قام بأداء جيد دفاعيا اليوم أيضا".

وأضاف نجم يوفنتوس السابق "لا أعلم إذا ما كانت تلك هي أفضل مبارياتنا، لكنني سعيد للغاية بالأداء، لست متأكدا ما الذي تغير لكن ما يمكنني قوله هو أن الأشياء قد اختلفت".

الجدير بالذكر أن ريال مدريد قد تفوق مساء أمس على إسبانيول بنتيجة 6-0 ضمن منافسات الجولة الـ22 من الليجا وسجل في تلك المباراة كريم بنزيمة هدف وجيمس رودريجيز هدف ورونالد هاتريك وتكفل أوسكار دوراتي لاعب إسبانيول بهدف ريال مدريد السادس بالخطأ في مرمى فريقه.