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قرار جمهورى بربط حساب ختامى موازنة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون عن 2015/2014

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قرار جمهورى بربط حساب ختامى موازنة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون عن 2015/2014 قرار جمهورى بربط حساب ختامى موازنة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون عن 2015/2014
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 37 لسنة 2016 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون عن السنة المالية 2015/2014.

ونصت المادة الأولى من القرار- الذى نشرته الجريدة الرسمية- على أن تعدل اعتمادات موازنة الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون للسنة المالية 2015/2014 بمبلغ 724 مليونا و787 ألفا و420 جنيها لا غير وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالأجور بمبلغ 42 مليونا و892 ألف جنيه، وباقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 681 مليونا و894 ألف جنيه مقابل زيادة اعتمادات خسائر العام (عجز النشاط) بمبلغ 724 مليونا و787 ألف جنيه.

ونصت المادة الثانية على ربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون للسنة المالية 2015/2014 بمبلغ (11 مليارا و260 مليونا و111 ألفا و623 جنيها لاغير).

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