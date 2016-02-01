رئيس الوزراء: جارى التحضير لإجراء انتخابات المجالس المحلية

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه بأعضاء المجلس القومى للمرأة، اليوم الاثنين، أنه يجرى حاليًا التحضير لإجراء انتخابات المجالس المحلية.

وشدد "إسماعيل" على أهمية الدور الذى تقوم به المحليات فى إطار دعم لا مركزية اتخاذ القرارات وسرعة تنفيذ المشروعات والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطن، كما أكد على ضرورة أن يتوافر لدى كل محافظة من الموارد الذاتية والرؤى ما يمكنها من إدارة أنشطتها بفعالية بالتعاون مع مجلس المحافظة والمجالس المحلية بها.

ونوه رئيس الوزراء إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تطويرا فى مستوى الخدمات المقدمة بصورة ترضى المواطنين، وخاصة فى ظل تراجع مستوى تقديم عدد من تلك الخدمات لضعف الموارد وعدم إتاحة مخصصات كافية فى السابق لإجراء التطوير والتحديث فيها.