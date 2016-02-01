وزيرة التضامن : صرف 10آلاف جنيها لأسر المتوفين فى حادثى العياط والكريمات

قررت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي صرف 10 الأف جنيه مساعدة إنسانية عاجلة لكل حالة وفاة ومبلغ 2000 جنيه للمصابين في حادثى مزلقان العياط وطريق الكريمات والذى أسفر عن وفاة 6 حالات واصابة 3 مواطنين وأسفر الحادث الثانى عن وفاة 17 مواطنا واصابة 19 أخرين ،حيث شددت الوزيرة على سرعة الانتهاء من تسليم المساعدات للمستحقين فور استكمال الأوراق اللازمة.

وكانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى قد تابعت الحادثين منذ وقوعهما، وما نجم عنهما من آثار،حيث وجهت مدير مديرية التضامن بالجيزة بسرعة التوجه والتواجد الميداني بفرق عمل ولجان الاغاثة للتخفيف من آثار الحادث وتقديم المساعدات اللازمة للمتضررين

كما شددت الوزيرة على ضرورة إجراء أبحاث اجتماعية ودراسة سبل دعم الأسر في مصابهم الأليم.