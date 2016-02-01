مشاكل الأسنان..تسوسها واصفرارها وطرق تجنبها وعلاجها.. عشان ما تخسرهاش

تعد آلام وتسوس الأسنان من أصعب المتاعب التى يشعر بها الفرد نظرا لحساسية مكانها وصعوبة آلامها للكبار والصغار، وهناك عوامل كثيرة تسبب مشكلات الأسنان منها ما هو طبيعى نتيجة تقدم العمر ومنها بسبب الإهمال، وفى السطور القادمة نتعرف على كل هذا المشاكل وطرق تجنبها.

اصفرار الأسنان

>يقول الدكتور "محمد عطية" أخصائى علاج الأسنان، إن الاسنان هى الممر الأول الذى تمر منه الأطعمة قبل وصولها إلى المعدة، وحتى تقوم بدورها فى طحن الطعام كى يكون سهل الهضم علينا العناية بها، ويعتبر اصفرار الأسنان أولى المشاكل التى يمكن أن نواجهها فى حياتنا، وهى مزعجة للغاية سواء فى نتائجها الصحية على اللثة ومينا الأسنان أو فى الشكل الخارجى والجمالى خاصة عند النساء، ورغم استخدام المعجون والفرشاة يوميا إلا أن الاصفرار يظل مستمرا، ويرجع هذا اللون إلى بعض العادات الخاطئة التى نمارسها يوميا، ومنها التدخين سواء كان سجائر أو شيشة، والتى ترسب الكالسيوم على الأسنان، بجانب تناول المياه الغازية بكل ألوانها أبيض أو أسمر أو أى لون آخر، وكذلك الشاى والقهوة وكل أنواع الكافيين.

أطعمة تسبب اصفرار الأسنان

>ويضيف أخصائى علاج الأسنان: يعتمد بعضنا خاصة من الشباب على الأطعمة الجاهزة والمعروفة باسم "جانك فود" إضافة إلى المقرمشات والحلويات التى تحتوى الألوان الطبيعية أو الصناعية، وجميعها تسبب اصفرار الأسنان ويعد سوء التغذية العامل الاكبر فى ضعف الأسنان وإصابتها بالكثير من الأمراض، كما يصاب كبار السن باصفرار لون أسنانهم.

علاج اصفرار الأسنان بالطرق الكيميائية

>وللتخلص من اللون الأصفر للأسنان، يقول "عطية" إن هناك بعض الحالات غالبيتهم من النساء يلجأن إلى تبيض الأسنان للحفاظ على جمالهن ومظهرهن المتألق على طريقة نجوم المجتمع، ويكون ذلك بخضوع الشخص لجلسات تستهدف عودة الأسنان للونها الطبيعى، وهناك نوعين للتبييض أولهما الكيميائى وهو يعرض الأسنان لأضرار صحية أولها التسوس وضعف المينا ولا يفضل إلا فى الحالات القصوى وتكون العناية بعدها بالأسنان عالية وتحت إشراف طبى مستمر وثانيهما نظام التبييض بالليزر ويستخدمه من يتعرضون لمشاكل كبيرة فى لون الأسنان، ويعتبر نظام آمن أكثر من الكيميائى، وفى كل الحالات تحتاج عملية التبييض رعاية من صاحبها مع تجنب كل الأسباب التى أدت لاصفرار الأسنان بجانب استخدام معجون الأسنان الغنى بالفلورايد لتكوين طبقة أخرى صحية على بدلا من التى تم إزالتها.

طرق طبيعية للتخلص من اصفرار الأسنان

>ولمن لا يحب الذهاب لعيادات الأسنان كثيرا أو يعرض نفسه لعمليات غير مضمونة النتائج هناك طرق طبيعية يمكن اتباعها لتبييض الأسنان، منها:>وضع زيت جوز الهند على الفرشاة بحيث لا يتم ابتلاعها وتفريش الأسنان به صباحا.>خلط كربونات الصودا مع العسل الأبيض وغسل الأسنان بهما يوميا.>خلط الخبز الفينو المحروق بالعسل الأبيض وفرشهما على الأسنان.>فرك قشر الموز والبرتقال فى الأسنان يجعلها أكثر بياضا.>هرس الفراولة مع ملعقة بيكنج بودر وتفريشهما على الأسنان يوميا.>استخدام اللبان يخلصك من بقايا الأكل المتراكمة.

أخطاء تسبب تسوس الأسنان

>وعن تسوس الأسنان يقول الدكتور محمد عطية أخصائى علاج الأسنان :غالبيتنا لا يختار الفرشاة المناسبة، ويعتمد على أن ملمسها ناعم ولا تجرح اللثة وهو اختيار خاطئ لأنها لا تنظف الأسنان وتؤدى للتسوس، وفى نفس الوقت هذا لا يعنى استخدام فرشاة خشنة فهى تؤدى لمشاكل صحية وتسبب نزيف فى اللثة، وعموما عدم النظافة الصحيحة للأسنان تصيبها بالتسوس.

>ويشير د. عطية: بعد مرحلة الاصفرار تظهر مرحلة التسوس التى تحتاج حشوا، وهناك نوعان من الحشو "بلاتينى" يتميز بلونه الفضى ويفضل استخدامه فى الأسنان الداخلية حتى لا يظهر اختلاف لونه عن لون الأسنان، والآخر حشو الليزر ويتميز بقرب درجة لونه من لون الأسنان الطبيعية ويستخدم عادة فى الأسنان الظاهرة فهو يظهر كأنه طبيعى.

يذكر أن هناك مجموعة من الباحثين فى النرويج اكتشفوا أضرار كثيرة لحشو الأسنان تفوق فوائدها فهى تعتبر فرصة سهلة للإصابة بتسوس الأسنان.

وبعد الحشو يفضل أن نحافظ على الأسنان حتى لا يفسد الحشو، فمن الممكن أن تتعرض الأسنان للتسوس مرة ثانية فى المنطقة بين الأسنان والحشو أولى الخطوات التى تفسده وهو ناتج عن تراكم الاكل وعدم النظافة المستمرة للأسنان، وهناك بعض النصائح التى تجعلنا نحافظ على الحشو والتى تنحصر فى تنظيف الأسنان التى يتم المضغ عليها بعد الأكل بصفة خاصة وكل الأسنان بصفة عامة بالإضافة إلى متابعة الطبيب بصفة دورية كل 6 أشهر.

نصائح للعناية بالأسنان

آلام الأسنان فى الشتاء

>ولتجنب كل المشكلات التى تعرفنا عليها فى السطور السابقة علينا باتباع النصائح التالية:>تغيير فرشاة الأسنان باستمرار حتى لا تتراكم البكتيريا بين خيوطها ما يسبب عدم تنظيف الأسنان بشكل جيد.>اختيار فرشاة ليست ناعمة أو خشنة ولكنها وسط تتناسب مع أسنانك.>لا تكون الفرشاة كبيرة أو صغيرة لكنها مناسبة لحجم الفم.>عدم استخدام الفرشاة المستحدثة المعتمدة على البطارية واختيار الفرشاة اليدوية.>عند تناول العصائر يمكنك استخدام "الشاليموه" حتى لا تترك أثر كبير على الأسنان.>تنظيف الأسنان مرتين يوميا على الأقل صباحا ومساء.>عند مواجهة مشكلة فى أسنانك عليك التوجه للطبيب مباشرة حتى لا تتطور الأمور وتصل إلى مرحلة "الخلع".>تفريش الأسنان برفق مع استخدام معجون أسنان مناسب غنى بالفلورايد.>التغذية الجيدة للجسم تنعكس على الأسنان بصورة كبيرة.>تناول الأطعمة التى تحوى الفيتامينات والأملاح المعدنية مثل الكالسيوم تساعد على تقوية الأسنان.>فى الشتاء تكثر مشكلات الأسنان وآلامها خاصة مع برودة الطقس والتهاب اللثة وانتشار الأمراض الفطرية داخل التجويف الفموى، والحل يكمن فى المضمضة المطهرة وتناول كميات كبيرة من الماء مع تفريش الأسنان يوميا باستخدام معجون مضادات حساسية الأسنان والمناسب لدرجة الحساسية التى تعانى منها ويمكن التعرف عليها من خلال الطبيب المعالج، ويفضل عدم تناول الأيس كريم فى الشتاء حتى لا تصاب أعصاب الأسنان بالألم، ويزيل تناول الماء الرواسب السريعة من الأسنان ويمنع التشققات فى منطقة الشفاه، والتهاب أعصاب الأسنان من المشكلات المعقدة التى قد تؤدى فى النهاية إلى فقد أسنانك.