ضبط 23 هاربا من مؤبد وإعدام و12 متهما بممارسة البلطجة خلال حملات أمنية

وجه اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع الأمن العام، حملات أمنية على مستوى الجمهورية لملاحقة الخارجين عن القانون وتطهير البؤر الإجرامية من البلطجية.

ونجحت الحملات الأمنية خلال 24 ساعة، فى ضبط 74 قطعة سلاح نارى، و183 قطعة سلاح أبيض ، و228 قضية "196 اتجار، 32 تعاطى"، وبلغت الكميات المضبوطة ( 77.940 كجم بانجو و 16.009 كجم حشيش –1.080كجم هيروين و153 جم أفيون – 30720 قرصا مخدرا).

ولاحقت أجهزة الأمن التشكيلات العصابية، حيث نجحت فى ضبط تشكيلين عصابيين ضما 8 متهمين ارتكبوا 12 حادث سرقة متنوعة، وتم ضبط 64 متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا مختلفة، كما تم ضبط 12 متهما لممارستهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة وبحوزتهم (11 قطعة سلاح أبيض).

كما تمكنت أجهزة الأمن من ضبط 16429 هاربا من أحكام متنوعة، "149 جناية، بينهم محكوم عليه بالإعدام فى قضية" خطف وهتك عرض، و22 محكوم عليهم بالسجن المؤبد فى قضايا مختلفة و7453 جزئى – 1643 مستأنف – 5880 غرامة 1304 مخالفة ، وتم تحصيل مبلغ 364886 جنيها.