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التحقيق مع ربة منزل ونجلها لتكوينهما شبكة دعارة فى مدينة نصر

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التحقيق مع ربة منزل ونجلها لتكوينهما شبكة دعارة فى مدينة نصر التحقيق مع ربة منزل ونجلها لتكوينهما شبكة دعارة فى مدينة نصر

>تباشر نيابة أول مدينة نصر برئاسة المستشار محمد حتة التحقيق مع دعارة تقودها ربة منزل ونجلها.

وردت معلومات للعقيد أحمد حشاد، رئيس قسم التحريات بمباحث الآداب بالقاهرة، تفيد قيام "آمال.ج" ربة منزل بإدارة شقة بعمارات صقر قريش فى دائرة قسم أول مدينة نصر للأعمال المنافية للآداب واستقطاب النسوة الساقطات، وعرضهن على راغبى المتعة الحرام مقابل 300 جنيه فى الساعة الواحدة، وتبين أن المتهمة تستعين بنجلها "رامى م" فى أعمال الدعارة.

وبإخطار اللواء هشام العراقى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء وائل جبريل، مدير مباحث الآداب، والعميد محمد الشربينى رئيس قسم المعلومات، والعقيد أحمد حشاد، رئيس قسم التحريات بسرعة ضبط أعضاء الشبكة فى حالة تلبس.

وعقب تقنين الإجراءات، واستصدار إذن من النيابة العامة، انتقلت قوة أمنية وتم ضبط المتهمة ونجلها، وكل من "إبراهيم.م"، قواد وزوجته شرين على، وأيمن نصر قواد، سحر حمدى، أحمد صبري، راغب متعة، وتم ضبط 9 هواتف محمولة، 960 جنيه، وبمواجهة المتهمين أمام اللواء وائل جبريل، مدير مباحث الآداب، اعترفوا بارتكاب الواقعة.

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