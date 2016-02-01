زيزو لـ في الجول: الأهلي يتجه للمدرب الألماني

أكد عبد العزيز عبد الشافي المدير الفني للأهلي على اتجاه النادي الأحمر للتعاقد مع مدرب ألماني، خلال الفترة المقبلة.

وعلم FilGoal.com أن تركيز مجلس إدارة الأهلي الآن أصبح على الألماني فيليكس ماجات. ( تعرف عليه أكثر )

وأصبح الألماني الآخر بيرند شوستر خارج السباق بشكل رسمي الآن وذلك بعد تقديمه اعتذرا على عدم قبول المهمة. ( اقرأ التفاصيل )

وقال زيزو لـFilGoal.com عقب مران الأهلي اليوم الاثنين: "كل ما يقال عن حسم اسم المدرب الجديد مجرد اجتهادات صحفية، ليس أكثر".

وتابع "لم نستقر على الاسم النهائي حتى الآن، ولكن الأهلي يتجه للتعاقد مع مدرب ألماني".

وواصل متما "بالفعل، الأهلي يريد الاتجاه للمدرسة الألمانية في التدريب خلال الفترة المقبلة".