زيزو: الأهلي لا يفكر في الزمالك.. والأمن سيحسم قصة الملعب

أكد عبد العزيز عبد الشافي المدير الفني للأهلي أن فريقه غير منشغل بأزمة ملعب مباراة القمة ضد الزمالك، والمقرر لها يوم 9 فبراير المقبل.

ويلعب الأهلي مع الزمالك في قمة الكرة المصرية يوم التاسع من فبراير المقبل.

يطلب الأهلي صاحب الملعب لعب المباراة في استاد برج العرب، بينما يرفض الزمالك ذلك ويصر على لعب اللقاء في أحد الملاعب الثلاثة التي حددها الأهلي في بداية الموسم، وهي القاهرة والدفاع الجوي وبتروسبورت.

وقال زيزو لـFilGoal.com عقب مران الأهلي: "كل تركيزنا في الوقت الحالي على مواجهة إنبي يوم الأربعاء، ولا نفكر في الزمالك".

وتابع "من المهم لنا الآن الفوز على إنبي، وبعدها سنبدأ التفكير في مباراة القمة".

وانتقل زيزو للحديث عن أزمة الملعب نفسه.

وأضاف "الأهلي حدد الملعب الذي يريد خوض مباراة القمة عليه وهو برج العرب، واعتقد أن القوانين تحسم الأمر".

وواصل متما "الأمن هو من سينهي هذه القصة".

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد زعم تلقيه تأكيدا رسميا من القوات المسلحة بالموافقة على استضافة المباراة في استاد الدفاع الجوي. ( اقرأ تصريحاته )