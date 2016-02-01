مصطفى بكري : يجب إعادة هيكله اتحاد الإذاعة والتليفزيون بما لايضر مصالح العاملين

قال مصطفى بكري : يجب إعاده هيكله اتحاد الإذاعة والتليفزيون ما لايضر مصالح العاملين، عضو مجلس النواب إن البرلمان بيسعى لدعم اتحاد الإذاعة والتليفزيون، مؤكدآ أن دعم وسائل الإعلام الرسمية قضية أمن قومى للبلاد،لأنه هو حلقة الوصل الأساسية بين كل مؤسسات الدولة والشارع المصري.

وأضاف ا”بكري”، خلال مداخله هاتفيه في برنامج (عين على البرلمان) ،على فضائية الحياة 2، أن اتحاد الإذاعة والتلفزيون يتحمل عبيء في الكتله البشرية، والبعض يستهين بذلك الملف، ولابد أن يعطي له كل الامكانيات ويعاد هيكلته من جديد ليكون قادر على منافسة الإعلام الخاص بما لايضر مصالح العاملين.