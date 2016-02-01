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ضبط تجار مخدرات بحوزتهم 25 طربة لمخدر الحشيش بالإسكندرية

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ضبط تجار مخدرات بحوزتهم 25 طربة لمخدر الحشيش بالإسكندرية ضبط تجار مخدرات بحوزتهم 25 طربة لمخدر الحشيش بالإسكندرية
نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى، فى ضبط عدد من تجار المواد المخدرة وبحوزتهم 25 طربة لمخدر الحشيش.

وردت معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات، برئاسة العقيد عصام رشدى، تفيد قيام "محمد. ا" 48 سنة عاطل مقيم الحمام – محافظة مطروح، بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار فى المواد المخدرة خاصة مخدر الحشيش.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بحوزته "5" طرب لمخدر الحشيش "تزن حوالى 500 جرام" ومبلغ 15جنيهاً - وهاتف محمول حال تواجده بدائرة قسم شرطة محرم بك.

وقد أقر بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر المحضر جنايات قسم محرم بك وجارى العرض على النيابة.

كما وردت معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات تفيد قيام كل من "أحمد. ش" 30 سنة، و"محمد. ع" 30 سنة، عاطلين مقيمين دائرة قسم شرطة ثان الرمل، بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار فى المواد المخدرة خاصة مخدر الحشيش.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بحوزتهما عدد "20" طربة لمخدر الحشيش "تزن حوالى 2 كجم "ومبلغ 11700 جنيهاً- وهاتفى محمول أثناء استقلالهما السيارة رقم س و أ - ماركة إيسوزو حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان الرمل.

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار وهاتفى المحمول للاتصال بعملائهما واستخدامهما السيارة فى عملية الترويج.

وتحرر المحضر جنايات قسم شرطة ثان الرمل، وجارى العرض على النيابة.

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مصر 365

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