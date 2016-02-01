محافظ الإسماعيلية يلتقى نواب البرلمان لبحث دعم ومساندة النادى الإسماعيلى

أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، وأعضاء مجلس الشعب بالإجماع على حتمية دعم ومساندة النادى الإسماعيلى ومؤازرته وتعضيده خلال تلك المرحلة لاستكمال مسيرة النادى فى البطولات والمنافسات، والحفاظ على اسم الإسماعيلى العريق وقلعة الدراويش لما يمثله النادى كأحد رموز الإسماعيلية وشعبها العظيم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الإسماعيلية، بحضور المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة مع عدد من نواب البرلمان بالإسماعيلية، والذى ضم كلا من النائبة آمال رزق الله والنواب أشرف عمارة والدكتور سامى هاشم وعصام منسى وأحمد شعيب لبحث ومناقشة سبل دعم ومساندة النادى خلال تلك الفترة ومصالحة جماهيره.

وذلك فى استجابة لمطالب رابطة مشجعى النادى الإسماعيلى الذين طالبوا نواب البرلمان بالتدخل لدى المحافظ، لإيجاد حل لما يتعرض له النادى من أزمات .

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لا تدخر وسعا فى دعم ومساندة النادى الإسماعيلى، كما أكد نواب البرلمان على ضرورة الإسراع فى تعيين مدير كرة من أبناء النادى لمساندة المدير الفنى للفريق الكابتن خالد القماش، كما تم التأكيد على ضرورة تخصيص لجنة لمراجعة الموقف المالى للنادى للتأكد من صحة الإجراءات المالية، وأوجه الصرف مؤكدا على ضرورة تدبير موارد مالية ثابتة تدر دخلا لإنعاش خزينة النادى.



>