وزير التموين: بدء عمل البورصات السلعية نهاية العام الجارى

أعلن الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم التنسيق مع هيئة الرقابة المالية لاتخاذ الإجراءات القانونية للبدء فى إنشاء البورصة السلعية لتداول الحبوب، خاصة بعد انتهاء مجموعة سيجما العالمية دراسات الجدوى لإنشاء البورصة السلعية للحبوب فى مصر ، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم بدء عمل البورصة السلعية نهاية العام الجارى.

وأضاف وزير التموين، خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن انتهاء دراسات الجدوى لإنشاء البورصة السلعية ، بحضور إيمان المطلق رئيس مجلس إدارة شركة سيجما وأمين سليم رئيس قطاع مكتب الوزير والدكتور محمد بدر نائب رئيس لجنة المساعدات الأجنبية، أن الوزارة لم تتحمل أى نفقات لدراسة جدوى إنشاء البورصة السلعية، لافتا إلى أنها ستعمل على تداول منتجات الحبوب مما سيتيح للمزارع كيفية الاستفادة من عمليات البيع بأسعار تشجعة على المنافسة بمنتجاته.

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