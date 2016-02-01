تأجيل دعوى تطالب محافظ الجيزة ومستشفى الصدر بسداد 66 ألف جينه

أجلت الدائرة المدنية بمحكمة القاهرة الاقتصادية ، الدعوى المقامة من بنك مصر، المطالبة بإلزام محافظ الجيزة ومدير مستشفى الصدر بسداهما 66 ألف جينه، لجلسه 17 فبراير الجارى للاستجواب.

بدأت الواقعة بإقامة بنك مصر دعوى قضائية ضد محافظ الجيزة و مدير مستشفى الصدر بالجيزة ، تطالب بالزامهما بسداد 66 ألف جنيه بخلاف تعويض عن تأخير بواقع 17.5% سنويا من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد.

و كشفت الدعوى أن الرصيد المدين نتج عن تسهيلات ائتمانية ممنوحة من البنك للمستشفى بضمانة محافظ الجيزة على ان تسدد في صورة اقساط شهرية ، الا أنهم لم يلتزموا بالسداد مما دعا البنك لاقامة دعواه.

ويذكر ان المحكمة اجلت الدعوى لحين ورود تقرير الخبراء،الذى ألزام المدعى عليهما بسداد مبلغ 24 الف جينه للبنك، بالاضافة إلى الزامهما بدفع 1000 على ذمة اتعاب محاماة ومصاريف.