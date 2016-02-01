تأجيل لقاء دي ميستورا مع وفد الحكومة السورية في جنيف

أعلنت الامم المتحدة في جنيف، عن إعادة جدولة موعد اللقاء بين المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا ووفد الحكومة السورية.

وأكدت المعارضة السورية، في جنيف تأجيل هذا الموعد لى موعد لاحق يتفق عليه، وفقًا لـ”بي بي سي”.

ويرى متابعون أن تغير موعد لقاء الوفد الحكومي مع دي ميستورا، سيجعل كافة المواعيد متغيرة الامر الذي قد يؤخر انطلاق العملية السلمية السياسية بشأن الازمة السورية بشكل رسمي.

وكان المكتب الصحفي لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، ذكر أنه سيعقد لقاءين منفصلين مع وفدي الحكومة السورية والمعارضة في جنيف الاثنين 1 فبراير.