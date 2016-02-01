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ننشر صور النقطة الأمنية أعلى الطريق الدائرى بالجيزة عقب تعرضها لهجوم مسلح

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ننشر صور النقطة الأمنية أعلى الطريق الدائرى بالجيزة عقب تعرضها لهجوم مسلح ننشر صور النقطة الأمنية أعلى الطريق الدائرى بالجيزة عقب تعرضها لهجوم مسلح
حصل "اليوم السابع" على صور النقطة الأمنية التى تعرض لحادث إرهابى صباح اليوم الاثنين.

وقد كشفت التحريات أن المتهمين مرتكبى الحادث كانا يستقلان دراجة نارية بدون لوحات معدنية، وأنهما أطلقا الرصاص بعشوائية تجاه النقطة الأمنية التى كان بداخلها 3 أفراد أمن ولاذا بالفرار.

وقال المصدر الأمنى إن النقطة الأمنية تابعة لهيئة الطرق والكبارى، وإن أفرادها يعملون بها ولا ينتمون لوزارة الداخلية، وأن مرتكبى الحادث هاجما النقطة الأمنية اعتقادا منهما أنها تابعة لوزارة الداخلية وانتقل اللواء أحمد حجازى مدير أمن الجيزة، واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث إلى مكان الحادث والاستماع لأقوال شهود العيان.

وقد تم تشكيل فريق بحث شارك فيه العميد درويش حسين رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، والعقيد أسامة عبد الفتاح رئيس مفتش المباحث الجنائية، لتكثيف التحريات والتوصل لهوية المتهمين للقبض عليهما.

النقطة الأمنية أعلى الطريق الدائرى بالجيزة (1)

النقطة الأمنية أعلى الطريق الدائرى بالجيزة (2)

النقطة الأمنية أعلى الطريق الدائرى بالجيزة (3)

النقطة الأمنية أعلى الطريق الدائرى بالجيزة (4)

النقطة الأمنية أعلى الطريق الدائرى بالجيزة (5)

النقطة الأمنية أعلى الطريق الدائرى بالجيزة (6)

النقطة الأمنية أعلى الطريق الدائرى بالجيزة (7)

النقطة الأمنية أعلى الطريق الدائرى بالجيزة (8)
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