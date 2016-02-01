مانشستر يونايتد يبحث عن ظهير أيمن في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات

أشارت عدد من التقارير في إنجلترا أن نادي مانشستر يونايتد يحاول ضم ظهير أيمن قبل ساعات من إغلاق سوق الانتقالات الشتوية.

وحسب ما ورد بصحيفة "Manchester Evening News" فإن الشياطين الحمر حاليا يكثفون البحث عن ظهير يمكنه اللعب على الجانبين وذلك عقب إصابة كلا من لوك شاو وأنطونيو فالنسيا وماتيو دارميان وماركوس روخو وآشلي يونج.

ومع غياب خمسة لاعبين في مركز الظهير للإصابة وبالإشارة إلى ابتعاد فيل جونز عن مستواه بسبب سلسلة من الإصابات التي لحقت به فإن التقرير أوضح أن مانشستر يوناتيد يبحث ضم ظهير أيمن خلال الساعات المقبلة لمحاولة العودة مجددا للمنافسة على اللقب.

وحسب ما جاء بصحيفة "إندبندنت" الإنجليزية فإن لويس فان جال مدرب الشياطين الحمر قد اعترف مؤخرا أن النادي بحاجة للتفكير في الخيارات المتاحة بسوق الانتقالات.

ويحتل مانشستر يونايتد حاليا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 10 نقاط عن ليستر سيتي المتصدر.