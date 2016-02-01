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بنزيمة يدخل قائمة هدافي ريال مدريد التاريخيين

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بنزيمة يدخل قائمة هدافي ريال مدريد التاريخيين بنزيمة يدخل قائمة هدافي ريال مدريد التاريخيين

(إفي): بهدفه الذي سجله اليوم الأحد في مرمى اسبانيول بالليجا (6-0)، يصبح المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة هو عاشر الهدافين التاريخيين للنادي الملكي برصيد 155 هدفا رسميا.

وبهذا يعادل بنزيمة رقم اللاعب السابق للريال، أمانيكو أمارو (1962-1976)، الذي سجل نفس هذا العدد من الأهداف، علما بأن زميله الحالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل هاتريك الليلة، هو الهداف التاريخي للملكي برصيد يفوق الـ300 هدف.

والهدف أيضا هو الـ22 لبنزيمة هذا الموسم بقميص القلعة البيضاء، رغم المشكلات القضائية التي يتعرض لها في فرنسا والخاصة بقضية الابتزاز الجنسي لزميله بالمنتخب ولاعب ليون، ماتيو فالبوينا، والتي تهدد بعدم مشاركته مع "الديوك" في يورو 2016 الصيف القادم.

وكان بنزيمة (28 عاما) قد انتقل للريال في صيف 2009 قادما من أوليمبك ليون الفرنسي، وساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري الإسباني ودوري الأبطال مرة والسوبر الأوروبي مرة ومونديال الأندية مرتين وكأس الملك مرتين والسوبر الإسباني مرة.

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