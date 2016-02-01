تقرير في الجول – بطل عالم وأيقونة تشيلي ومحمد صلاح.. أفضل 10 انتقالات شتوية في إيطاليا

تقترب فترة سوق الانتقالات الشتوية الحالية في يناير من نهايتها بانتصاف ليلة الاثنين.

وبهذه المناسبة يرصد FilGoal.com أبرز الصفقات التي تمت في السوق الإيطالي الشتوي منذ عام 2000 حتى الآن.

إدينسون كافاني

جاء النجم الأوروجواياني كافاني إلى إيطاليا خلال الميركاتو الشتوي لموسم 2006-2007 قادما من دانوبيو الأوروجوياني.

وعلى الرغم من صغر سنه فقد حقق نجاحا ملحوظا، وأظهر روح قتالية عالية منذ خوضه المباريات الأولي مع نادي باليرمو الإيطالي حيث شارك في ستة مباريات وأحرز هدفين، وفي الموسم المقبل شارك بانتظام مع الفريق وحقق المزيد من النجاحات مما أتاح له الفرصة فيما بعد لارتداء قميص فريق نابولي الإيطالي، وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي الذي يلعب في صفوفه حاليا.

أليكسيس سانشيز

بدأ أليكسيس سانشيز مسيرته مع فريق كوبريلوا التشيلي، ثم لعب أيضا في صفوف نادي ريفر بليت الأرجنتيني، وحقق نجاحا كبيرا مع الفريقين.

ثم انتقل اللاعب التشيلي إلى نادي أودينيزي الإيطالي في شتاء موسم 2007 وقدم مع الفريق أفضل النتائج والأهداف وتعلق به كثيرا أنصار الفريق الإيطالي وأشادوا بموهبته.

ويذكر أن سانشيز انتقل من أودينيزي إلى نادي برشلونة الإسباني مقابل 26 مليون يورو، ولكنه الآن أصبح لاعبا في صفوف نادي أرسنال الإنجليزي في صفقة قيمتها 35 مليون جنيه إسترليني.

محمد صلاح

انتقل اللاعب المصري محمد صلاح من صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي إلى فيورنتينا الإيطالي في يناير 2015 لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة.

تعد هذه الصفقة من أنجح الصفقات التي أبرمها الفيولا تحت قيادة مونتيلا، لأن اللاعب قاد الفريق لتحقيق انتصارات عديدة منها الفوز على إنتر ميلان على ملعب سان سيرو بعد غياب 15 عاما، كما أحرز 9 أهداف، أي أنه حقق نجاحا كبيرا في وقت قصير من خلال مهارته وسرعته المذهلة، وأصبح معشوق الجماهير في فلورنسا خلال هذه الفترة.

أدريانو

انتقل اللاعب البرازيلي أدريانو من نادي بارما الإيطالي إلى الإنتر في يناير موسم 2004.

وقد أظهر اللاعب مهارة كبيرة مع الإنتر، وأصبح اللاعب المفضل لدي الجماهير وحقق تقدما كبيرا مع الفريق.

ويذكر أن اللاعب البرازيلي أهدر مشوارا حافلا بسبب السهرات التي لا تنتهي وتنظيم الكثير من الحفلات.

ماريو بالوتيلي

انتقل ماريو بالوتيلي في سوق الانتقالات الشتوية موسم 2013 من صفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي إلى ميلان حيث حقق نجاحات كبيرة مع الفريق الإيطالي وذاع صيته في إيطاليا من جديد من خلال الروسونيري بعد أن تراجع مستواه مع الفريق السماوي في تلك الفترة.

ديان ستانكوفيتش

انتقل الصربي ديان ستانكوفيتش من لاتسيو إلى الإنتر في يناير 2004 بجانب البرازيلي أدريانو.

حقق ستانكوفيتش أيضا نجاحا كبيرا مع الإنتر، وسريعا ما أصبح أساسيا مع الفريق الذي حقق ثلاثية تاريخية عام 2010.

أنطونيو كاندريفا

انضم لاعب خط الوسط أنطونيو كاندريفا إلى نادي أودينيزي قادما من نادي لاتسيو، كما لعب أيضا في صفوف نادي تشيزينا الإيطالي.

وقدم اللاعب مستوي رائع مع نادي لاتسيو، وحمل أيضا شارة قائد الفريق.

رادجا ناينجولان

حقق رادجا ناينجولان نجاحا كبيرا في الدوري الإيطالي الدرجة الثانية في موسم 2010 مع نادي بياتشينزا الإيطالي، ثم انضم اللاعب البلجيكي من بياتشينزا إلي نادي كالياري وأصبح أساسيا في تشكيلة الفريق منذ المباريات الأولي وقدم مستوي رائعا ليصبح واحدا من أفضل لاعب خط الوسط في الكالتشيو.

ويذكر أن ناينجولان يلعب حاليا في صفوف فريق روما ويقدم مستويات جيدة.

فرانكو فاسكيز

انضم اللاعب فرانكو فاسكيز إيطالي الجنسية وأرجنتيني المولد إلي نادي بيلجرانو الأرجنتيني في يناير 2012، ثم غادر الفريق وانضم إلى نادي باليرمو الإيطالي، وتمكنوا من الصعود إلي دوري الدرجة الأولى، وقدم موسما ممتازا العام الماضي رفقة المنتقل ليوفنتوس في الصيف باولو ديبالا.

ماورو كامورانيزي

انتقل اللاعب ماورو كامورانيزي إلى نادي هيلاس فيرونا الإيطالي في موسم 2001 قادما من نادي كروز أزول المكسيكي، وبعد عام ونصف استطاع اللاعب من خلال مهارته وموهبته اللعب في صفوف نادي يوفنتوس، والانضمام للمنتخب الإيطالي وكان عنصرا أساسيا في تحقيق الفوز بكأس العالم 2006 في ألمانيا.