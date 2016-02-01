افتكروهم - المصري ينعي شهداء الأهلي ويؤكد دعم محاكمة القتلة

تقدم النادي المصري بتعازيه للنادي الأهلي في حادثة استاد بورسعيد، والتي راح ضحيتها 72 مشجعا من جمهور الأهلي.

ويوافق اليوم 1 فبراير، الذكرى الرابعة لحادثة استاد بورسعيد، والتي كان المصري هو الطرف الثاني فيها أمام الأهلي.

وكتب المصري عبر صفحته الرسمية: " في الذكرى الرابعة لحادث 1 فبراير 2012 الذي راح ضحيته 72 من أبناء الوطن من مشجعي كرة القدم، نجدد التوجه إلى الله العلي القدير بصادق الدعاء أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمنح أهلهم واصدقائهم الصبر والسلوان".

"ونؤكد على موقفنا الثابت تجاه ضرورة معاقبة كل من تسبب في إزهاق الأرواح البريئة بعد محاكمات عادلة تنزل حكم القانون على من تثبت إدانته يقيناً وتبرئ كل مظلوم وترد إليه إعتباره".