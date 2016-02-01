أخبار عاجلة

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل" -
برنامج القاهرة أبوظبي يفتح ملف أزمة تهديد إغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مصرع جنديين وشرطى فى بلدة جيزرة وإحراق 8 سيارات بأنقرة واسطنبول

Google+ Print
مصرع جنديين وشرطى فى بلدة جيزرة وإحراق 8 سيارات بأنقرة واسطنبول مصرع جنديين وشرطى فى بلدة جيزرة وإحراق 8 سيارات بأنقرة واسطنبول

أشعلت مجموعة من الأشخاص الملثمين مجهولي الهوية النيران في ست سيارات بجانب الطريق في حي “بي أوغلو” بوسط اسطنبول بعد أن صبوا البنزين عليها وإضراموا النيران بها، وتمكنوا من الهرب من موقع الحادث.

وذكرت محطة “خبر تورك” الفضائية اليوم الإثنين أن الحريق أدى إلى وقوع أضرار مادية كبيرة في السيارات الست التي أصبحت غير صالحة للاستعمال، رغم تدخل المواطنين وفرق الإطفاء للسيطرة على الحرائق.

وفي سياق متصل، انتقل حرق سيارات المدنيين إلى العاصمة أنقرة أيضا، حيث تم إضرام النيران في سيارتين متوقفتين على جانب الطريق، مما تسبب في أضرار مادية كبيرة بهما رغم تدخل فرق الإطفاء.

وأكدت مصادر أمنية أن هناك احتمالات كبيرة على تورط مجموعة من أعضاء منظمة حزب العمال الكردستاني التي تلجأ إلى هذه الأعمال التخريبية بين الحين والآخر بهدف الانتقام وإثارة الفوضى والاضطرابات في أحياء مختلفة من المدن التركية، وعلى رأسها اسطنبول.

ومن ناحية أخرى ذكرت محطة إن.تي.في. التركية اليوم الإثنين أن جنديين وشرطي أتراك لقوا حتفهم وأصيب أربعة آخرون بجروح على إثر إطلاق عناصر منظمة حزب العمال الكردستاني “الإنفصالية” قاذفة صاروخية في اشتباكات اندلعت الليلة الماضية فى بلدة “جيزرة” التابعة لمحافظة “شرناق” ذات الأغلبية الكردية بجنوب شرقي تركيا .

وأوضحت أن قوات الأمن ما زالت مستمرة في عملياتها في بلدة “سور” بمحافظة “دياربكر”، وبلدتي “سيلوبي” و”جيزرة” التابعتين لمحافظة “شرناق” لتصفية “الإرهابيين” من أعضاء المنظمة الانفصالية، وردم الخنادق، وإبطال مفعول المتفجرات والحواجز وسط الشوارع الفرعية والرئيسية في هذه البلدات.

وتشن تركيا حملة عسكرية ضد مواقع منظمة حزب العمال الكردستاني بعد أن أعلنت الأخيرة في 11 يوليو الماضي عن إنهاء وقف إطلاق النار المتفق عليه، والذي أعلن عن سريانه في عام 2013، بدعوة من قائد المنظمة السجين، عبدالله أوجلان، كما تشن الطائرات الحربية التركية حملات جوية ضد مواقع المنظمة في شمالي العراق.

وتدرج كل من والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وتركيا المنظمة على قائمة التنظيمات الإرهابية لديها .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017