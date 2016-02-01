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الحبس 3 سنوات لمدير تسويق شركة استولى على 7 مليون جنية

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الحبس 3 سنوات لمدير تسويق شركة استولى على 7 مليون جنية الحبس 3 سنوات لمدير تسويق شركة استولى على 7 مليون جنية

أرشيفية

قضت محكمة جنح مستأنف الجديدة، برئاسة المستشار محمد سمرة، اليوم الإثنين، بحبس مدير تسويق شركة النشوى للشحن الجوي، 3 سنوات مع الشغل والنفاذ؛ لاتهامه باستغلال وظيفته والاستيلاء على 7 مليون جنيه من شركتي، العاملة في مجال النقل الجوى وتنظيم المعارض الدولية، والنشوى للشحن الجوي.

البداية عندما تقدم محمد رشوان المحامي وكيلا عن مجموعة من شركات النقل الجوي والبحري، ببلاغ إلى نيابة مصر الجديدة ضد محمد عبد الغني محمود، والذي يعمل مدير تسويق شركة النشوى للشحن الجوي، لقيامه بالنصب والإستيلاء على أكثر من 7 مليون جنيه، مما تسبب فى ان توقف منظمة الاياتا الشركة عن العمل، وتقدمت الشركة بالتظلم إلى المنظمة طالبة جدولة المستحقات.

وطلب “رشوان” بمنع المتهم من السفر أو التصرف في أمواله وكذلك القبض على زوجته لاتهامها بإخفاء الأموال المسروقة، والاشتراك معه في الجريمة.

وأمام النيابة اعترف المتهم بكل جرائمه في التحقيقات معللا ذلك بأنه يمر بضائقة مالية، وتمت إحالته إلى الجنح والتي أصدرت قرارها المتقدم.

 

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