قبل غلق باب القيد.. ميلان يفاوض«روما» لإستعارة «صلاح»

كشفت الصحف الإيطالية، إن نادي روما الإيطالي، تلقى عرض من ميلان للتعاقد مع الفرعون المصري محمد صلاح على سبيل الإعارة، ليكون في صفوف الفريق بالنصف الثاني من الموسم ،مؤكة ان الرصثفقة قد تنتهى قبل غلق باب الإنتقالات الشتوية اليوم.

يذكر ان محمد صلاح بعد تألقه مع فريقه السابق فيورنتينا الإيطالي، إنتقل إلى صفوف روما، في خطوة جديدة بمشواره الإحترافي، إلا أن الوضع تحول بعض الشيء إلي الأسوء فلم يتمكن اللاعب من تحقيق نفس الإنجازات .

وشارك محمد صلاح، مع الفيولا، في 16 مباراة بالدوري الإيطالي، وأحرز فيهم 6 أهداف، وصنع 3 أهداف،كما لعب في 8 مباريات بالدوري الأوروبي، سدد هدف وصنع أخر، باليوروباليج.

2015 شهدت تألق واضح للفرعون المصري، حيث أصبح في رصيده 9 أهداف ،قبل ان ينتقل إلي روما، في أغسطس الماضي،إلأ انه تعرض إلي إصابة كبيرة مع روما، 8 من نوفمبر الماضي، أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة، وكان آخر هدف له قبل الإصابة أمام ليفركوزن، في المباراة التي تألق فيها الدولي المصري بصورة واضحة، يوم 4 من الشهر ذاته، ليلازمه العقم التهديفي حتي الآن لمدة 88 يوم.

محمد صلاح لعب مع روما، في 11 مباراة بالدوري الإيطالي، سجل فيهم 5 أهداف .و 4 مباريات بدورىأبطال أوروبا، سجل فيهم هدف وحيد،إلأ أنه بعد تعافيه منت الإصابة التي لحقت به، شارك مع روما، في 10 مباريات ولكنه حتي الآن لم يتمكن من كسر العقم التهديفي الذي يلاحقه.