محافظ الغربية يتفقد النظافة بمدينة طنطا ويحذر مدير الإدارة من الاستبعاد

حذر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية مدير إدارة النظافة والتجميل بالمحافظة، باستبعاده من منصبه، لعدم قيامه بالمتابعة الميدانية والمستمرة للعاملين بجهاز النظافة بحى أول وثان طنطا.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية، التى أجراها المحافظ اليوم الاثنين، لتفقد أعمال النظافة بشوارع طنطا، حيث تلاحظ تراكم القمامة وعدم رفعها أول بأول فأصدر تعليمات مشددة لرئيس حى أول طنطا، ومدير إدارة النظافة والتجميل بالمحافظة بالمتابعة المستمرة لعملية نظافة الشوارع.

وتفقد المحافظ كوبرى سيجر ومنطقة مصنع الكاوتش، وأكد على ضرورة رفع معدل الأداء فى عملية النظافة وسرعة نقلها من أماكن التجمع الى محطة الترحيل، ثم تفقد محطة الترحيل المقامة بمنطقة الملاحة لتجميع ونقل القمامة إلى مصنع تدوير القمامة بدفرة لمتابعة عملية نقل القمامة أول بأول، وأكد سرعة نقل القمامة وعدم تراكمها بداخل المحطة.

وضمت جولة المحافظ شارع الجلاء وشارع سعيد والحلو وحسن رضوان بحى ثان طنطا، كما تفقد أيضا جراج مجلس مدينة طنطا، وأصدر توجيهاته لمسئولى الجراج بسرعة اصلاح المعدات المعطلة بالجراج وعدم وجود أى معدة معطلة بالجراج.

ورافق المحافظ خلال الجولة، اللواء مصطفى رحاب السكرتير العام المساعد للمحافظة ورئيس مدينة طنطا ورئيس حى أول وثان طنطا ومسئول النظافة بالمحافظة.