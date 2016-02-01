وصول 4500 طن بوتاجاز و350 سيارة لموانئ السويس

قال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، إن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جازهونر وعلى متنها 4500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى، كما يستقبل ميناء بورتوفيق السفينة ايجبشيان ديجنتى و على متنها 350 سيارة قادمة من جدة.

ويشهد ميناء سفاجا اليوم استقبال العبارة القاهرة وعلى متنها 281 راكب و34 سيارة و6 شاحنة والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 103 شاحنة و90 راكب و16 سيارة والسفينة الحرية 1 وعلى متنها 79 شاحنة و7 راكب والسفينة الحرية 2 وعلى متنها 83 شاحنة و2 راكب، كما تغادر العبارة مسرة وعلى متنها 407 راكب و19 شاحنة و14 سيارة.

وعلى جانب آخر، غادر الميناء بالأمس السفينة بى بى سى راهين وعلى متنها 12 ألف طن كوارتز متجهة إلى النرويج والعبارة القاهرة وعلى متنها 568 راكب و28 سيارة و12 شاحنة والسفينة الحرية وعلى متنها 79 شاحنة والسفينة الحرية 2 وعلى متنها 86 شاحنة والسفينة نما اكسبريس وعلى متنها 60 شاحنة و10 راكب.

ويستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة ايلة وعلى متنها 360 راكب منهم 135 معتمر و3 باص عمرة و1 سيارة والسفينة بريدج وعلى متنها 52 شاحنة.

كما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة ايلة وعلى متنها 167 راكب و10 شاحنة و2 باص جيت والسفينة بريدج وعلى متنها 52 شاحنة، كما غادر الميناء العبارة ايلة وعلى متنها 762 راكب منهم 315 معتمر و7 باص عمرة و5 شاحنة و3 سيارة و2 باص جيت و240 طرد سمك والسفينة بريدج وعلى متنها 39 براد و12 تريلا.