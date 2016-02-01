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بدء محاكمة المتهمين بقضية اقتحام "قسم بورسعيد"

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بدء محاكمة المتهمين بقضية اقتحام "قسم بورسعيد" بدء محاكمة المتهمين بقضية اقتحام "قسم بورسعيد"
بدأت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة فى أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الاثنين، نظر جلسة محاكمة المتهمين بقضية محاولة "اقتحام سجن بورسعيد"، عقب صدور الحكم فى قضية "مذبحة الاستاد"، ما أسفر عن مقتل 42 شخصًا، بينهم ضابط وأمين شرطة.

وكانت التحقيقات كشفت أن المتهمين خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير 2013 وآخرون مجهولون، بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجنى عليهم، وذلك عقب قيامهم باستغلال تظاهرة أهالى المتهمين فى قضية استاد بورسعيد حول سجن بورسعيد العمومى.

وأكد تقرير الاتهام أن المتهمين قاموا بإعداد الأسلحة النارية الآلية والخرطوش، واندسوا وسط المتظاهرين وانتشروا فى محيط التظاهرة، وعقب صدور قرار المحكمة الأولى بإحالة أوراق بعض المتهمين لمفتى الجمهورية فى القضية، قاموا بإطلاق الأعيرة النارية صوب رجال الشرطة، ثم أطلقوا الرصاص بطريق عشوائية على باقى المتظاهرين، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين.

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مصر 365