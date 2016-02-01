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فيلايني ينصح مارسيال من أجل الموسم المقبل

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فيلايني ينصح مارسيال من أجل الموسم المقبل فيلايني ينصح مارسيال من أجل الموسم المقبل

نصح مروان فيلايني لاعب مانشستر يونايتد زميله في الفريق أنطوني مارسيال بأن يستمر في التعلم يوميا والتدرب بقوة وذلك لأن الموسم المقبل سيكون أصعب من الحالي.

وكان مارسيال قد اختير كرجل مباراة دربي كاونتي ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي والتي فاز بها مانشستر يونايتد بنتيجة 3-1 وصنع في هذه المباراة هدف ماتا.

وصرح فيلايني عبر موقع الفريق الرسمي عن زميله "أنطوني لاعب متميز، هو سريع ومهاري ودائما خطير، لقد تكيف على الأوضاع جيدا، ويستمتع بالتدريبات ويحب الدوري الإنجليزي ولعب المباريات".

وأضاف الدولي البلجيكي "إنه صغير وعليه أن يستمر في التعلم كل يوم، وأن يتدرب بقوة وذلك لأن الموسم المقبل سيكون أصعب لأن جميع الفرق بالدوري ستعرفه، لكنني أعتقد أنه لديه الجودة المطلوبة للنجاح".

الجدير بالذكر أن مارسيال انتقل إلى مانشستر يونايتد في الصيف الماضي بمبلغ يقدر بـ36 مليون استرليني وقد يرتفع إلى 58 مليون بعقد يمتد لأربعة أعوام وشارك حتى الآن في 35 مباراة مع الشياطين الحمر بكل المسابقات وسجل 9 أهداف وصنع 7 أخرين.

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