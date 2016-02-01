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فاران: سنقاتل حتى الرمق الأخير

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فاران: سنقاتل حتى الرمق الأخير فاران: سنقاتل حتى الرمق الأخير

(إفي): أكد رافائيل فاران قلب دفاع ريال مدريد إن فريقه سيقاتل "حتى نهاية الليجا" ومن أجل "تحقيق ألقاب"، وذلك عقب الفوز على إسبانيول الليلة الماضية بسداسية بيضاء في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأكد قلب الدفاع في تصريحات صحفية عقب المباراة "نركز على أدائنا وسنرى ما سيحدث، لكن الأمر المؤكد هو أن ريال مدريد سيقاتل حتى الرمق الأخير من أجل الدوري، وأننا سنعد كل مباراة حياة أو موت من أجل الفوز، وبعد ذلك سنرى إذا ما كنا قادرين على حصد ألقاب".

وأبرز فاران التعديلات التي أجراها على الفريق مواطنه زين الدين زيدان منذ توليه مسئولية تدريبه "إنها ترى في الملعب. ساعة الضغط وانتزاع الكرة نبذل مجهودا بقوة كبيرة. فلسفة زيدان تناسبنا كثيرا. إننا نمر بلحظة موفقة. ليتنا نواصل بنفس هذه الروح واللعب كما فعلنا اليوم. سنقدم أداء أكثر هجومية وإمتاعا".

وأبرز فاران التحسن البدني لدى اللاعبين: "في الأسابيع الثلاثة الأخيرة قمنا بعمل قوي بدنيا. أفادنا ذلك كثيرا في الملعب. نشعر بأننا أفضل، ونحن أكثر يقظة ساعة الضغط واستعادة الكرة".

ورفع ريال مدريد بهذا الانتصار رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث، بفارق أربع نقاط خلف برشلونة المتصدر، فيما تجمد رصيد إسبانيول عند 22 نقطة وتراجع للمركز الخامس عشر.

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