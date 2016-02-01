دراسة: تناول الفواكه فى المراهقة يحمى من سرطان الثدى بنسبة 24%

كشفت دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من كلية الصحة العامة جامعة هارفارد الأمريكية أن تناول كميات كبيرة من الخضروات والفواكه فى مقتبل مرحلة المراهقة والشباب يساهم فى الحد من خطر إصابة السيدات بسرطان الثدى بنسبة 24%، والذى يعد تاسع أكثر الأسباب المؤدية للوفاة داخل مصر

وشملت الدراسة 90 ألف سيدة، وكشفت النتائج أن كل 10 جرامات إضافية يتم تناولها من الألياف الغذائية يساهم فى الحد من خطر الإصابة بسرطان الثدى بنسبة 13%، وكما وجدوا أن تناول الفتيات لكميات كبيرة من الخضروات والفواكه والأطعمة الغنية بالألياف يساهم فى الحد من خطر الإصابة بسرطان الثدى قبل الوصول لمرحلة انقطاع الطمث بنسبة الربع تقريباً.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Pediatrics"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى فى صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الأول من شهر فبراير الجارى.

وكان المؤتمر الدولى لسرطان الثدى الذى انعقد مؤخراً فى مصر قد كشف عن 5 أطعمة طبيعية تساهم فى مكافحة سرطان الثدى وتقلل أضرار العلاج الكيماوى، وتساهم فى علاج المرض حال الإصابة به، وتشمل: الكركم الذى يحوى مادة الكركمين، والعنب الأحمر الغنى بمادة الريسفيراترول resveratrol، والشاى الأخضر لاحتوائه على الكاتيشين، والرمان الغنى بالمركبات الفينولية المضادة للأكسدة، والكاكاو المحمل بقدر هائل من البوليفينول.

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