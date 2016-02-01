إصابة عامل بطلق نارى على يد بلطجية لرفضه ترك دراجته البخارية بالشرقية

اعترض عدد من البلطجية طريق عامل أثناء توجه إلى عمله اليوم، بدائرة منيا لقمح بالشرقية، وأصابوه بأعيرة نارية وسرقوا دراجته البخارية ولاذوا بالفرار.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار نيابة مركز منيا القمح للتحقيق برئاسة المستشار إسلام حشيش، وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوصول "على ع ع" 51 سنة عامل لمستشفى منيا القمح العام، مصابا بأعيرة نارية بالساق وتبين من التحريات الأولية، أثناء توجه المجنى عليه من قريته العقدة إلى منيا القمح، وبالطريق ناحية قرية بندف، قام مسلحون باعتراض طريقه، وإصابته بأعيرة نارية عندما رفض ترك الدراجة البخارية وتمكنوا من سرقتها ولاذوا بالفرار، وتكثف مباحث منيا القمح جهودها للتوصل للجناة.