تنظيم القاعدة يستولى على بلدة جنوبى اليمن

>استولت الجماعة التابعة لتنظيم القاعدة فى اليمن على مدينة عزان جنوب اليمن من الانفصاليين الجنوبيين، وأقامت الحواجز العسكرية على مداخلها وحاصرت المبانى الحكومية، حسبما قال مسؤولون أمنيون يمنيون.

وقال المسؤولون اليوم الاثنين ان مسلحى القاعدة فى شاحنات من طراز بيك أب استولوا على مداخل عزان واقتحموا مجلس المدينة. وتحدث المسؤولون شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لأنهم غير مخولين بإطلاع الصحفيين.

تنظيم القاعدة فى شبه الجزيرة العربية، أو القاعدة فى جزيرة العرب كما هو معروف، وسع انتشاره وسط حرب أهلية تقوم بين مجموعة فضفاضة من القوات التى تدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ضد المتمردين الحوثيين الشيعة والقوات الموالية للرئيس السابق.