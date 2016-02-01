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الاحتلال يمنع دخول غير المقيمين لرام الله بعد إصابة 3 جنود بإطلاق نار

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الاحتلال يمنع دخول غير المقيمين لرام الله بعد إصابة 3 جنود بإطلاق نار الاحتلال يمنع دخول غير المقيمين لرام الله بعد إصابة 3 جنود بإطلاق نار

>أعلن الجيش الإسرائيلى الاثنين أن القوات الاسرائيلية تمنع دخول غير المقيمين إلى رام الله حيث مقر السلطة الفلسطينية فى الضفة الغربية المحتلة، غداة عملية إطلاق نار أصيب فيها ثلاثة جنود اسرائيليين بجروح عند احد مداخل الضفة.

وقالت متحدثة باسم الجيش لوكالة فرانس برس "وفقا لتقييم الوضع بعد هجوم امس فى بيت ايل، تم اتخاذ اجراءات امنية فى المنطقة ، وسيسمح فقط للمقيمين فى رام الله بدخول المدينة".

واوضحت ان المنع سيظل ساريا بحسب تقييم القوات الاسرائيلية للوضع، واكدت المتحدثة ان الاجراء ايضا سيطبق على الاجانب.

وقتل فلسطينى يعمل فى مكتب النائب العام الفلسطينى الاحد بعدما اطلق النار على ثلاثة جنود اسرائيليين قرب مستوطنة بيت ايل فى الضفة الغربية المحتلة وتسبب باصابتهم بجروح.

ومنذ بداية أكتوبر، قتل 161 فلسطينيا بينهم عربى اسرائيلى واحد، و25 اسرائيليا واميركى واريترى فى اعمال عنف تخللتها عمليات طعن ومواجهات بين فلسطينيين واسرائيليين واطلاق نار، وفقا لتعداد لوكالة فرانس برس.

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