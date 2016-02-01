مدرب المقاولون: أتممنا انضمام أونش من الداخلية بـ ' الحب '

توجه محمد عودة المدير الفني لفريق المقاولون العرب بالشكر لمسئولي نادي الداخلية ومدربه علاء عبد العال على موافقتهم على إعارة المهاجم محمد ماجد "أونش" لصفوف ذئاب الجبل.

وصرح عودة لقناة (ON TV): "أونش صفقة مميزة للغاية، نجحنا في ضمه مساء السبت، حيث وافق علاء عبد العال على تركه بالحب للمقاولون العرب، لأنه اعتبرني مثل شقيقه الأصغر الذي يحتاج لمساعدة".

وعن التعادل السلبي مع الإنتاج الحربي، قال مدرب المقاولون: "كنت أتمنى الفوز بهذا اللقاء خاصة أنه بملعبنا، ولكن خرجنا بمكاسب عديدة مثل ظهور إسلام فؤاد والناشيء سمارة والوافد الجديد محمد فضل بأداء مميز للغاية".

واستدرك المدرب "ولكن الإنتاج الحربي فريق مميز، يضم العديد من اللاعبين أصحاب الخبرات، ورغم ذلك المقاولون كان الأفضل في الشوط الأول، وتراجعنا في الثاني بسبب النقص العددي بعد طرد أحمد علي".

وأتم محمد عودة "المباراة القادمة أمام حرس الحدود أصعب، لأنه يعاني نفس موقفنا، وفي صراع الهبوط، الفوز بأي مباراة يساوي 6 نقاط".

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ15 برصيد 10 نقاط من 16 مباراة، حيث حقق انتصارا وحيدا، مقابل 7 تعادلات و8 هزائم.