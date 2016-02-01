محافظ القاهرة يشدد على تكثيف العمل بمشروع تطوير كورنيش النيل

تفقد الدكتور جلال مصطفى السعيد، محافظ القاهرة، الجزء السفلى من كورنيش النيل، الذى من المقرر أن يتم تطويره وتأهيله ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير كورنيش النيل، واستفسر المحافظ من المقاولين المتواجدين بموقع التطوير عن جزء مكسور فى الحائط المتواجد بباطن الكوبرى، ووجه بسرعة الانتهاء من ترميمه.

وأبدى المحافظ استياءه من ضعف معدل العمل بالكورنيش، مشددا على زيادة معدل سرعة العمل به، خاصة أن هناك ثلاث جهات مسخرة لإنجازه، وهى مديرية الطرق والكبارى، وشركة المقولون العرب، وشرطة المسطحات المائية.