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الإدارية العليا تؤيد عدم اختصاص مجلس الدولة بنظر بطلان قانون التظاهر

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الإدارية العليا تؤيد عدم اختصاص مجلس الدولة بنظر بطلان قانون التظاهر الإدارية العليا تؤيد عدم اختصاص مجلس الدولة بنظر بطلان قانون التظاهر
رفضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، اليوم الاثنين، الطعن المقام من المحاميين حسام كارم وحسام محمد، لإلغاء حكم محكمة أول درجة بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ببطلان قانون التظاهر.

وكانت محكمة القضاء الإدارى قد استندت فى حكمها على أن كافة الأعمال التشريعية تخرج عن الاختصاص الولائى لقضاء مجلس الدولة، سواء صدرت من السلطة التشريعية (مجلس النواب)، أو من الجهة القائمة بمقتضى الدستور بشئون التشريع (رئيس الجمهورية).

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