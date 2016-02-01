المهيري: دعم سموه أكبر حافز لفرسان الإرادة

أكد ذيبان المهيري أمين عام اتحاد الإمارات لرياضة المعاقين أن دعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي للرياضة وللرياضيين على مستوى الدولة ولفئة ذوي الإعاقة على وجه الخصوص أكبر حافز لفرسان الإرادة ولإدارات أندية المعاقين ولكافة العاملين فيها لبذل المزيد من الجهود من أجل إعلاء شأن الرياضة في دولة الإمارات العربية المتحدة ورفع علم الإمارات عالياً خفاقاً في كافة المحافل الدولية والقارية.

وقال: لا ننسى دعم سموه لمنتخب رماية المعاقين ولزيارته للقرية الأولمبية لفرسان الإرادة في لندن العام 2012، وهو فارس ورياضي من الطراز الأول، وداعم رئيسي للمعاقين بالدولة، مضيفاً: «إن اهتمام سموه بكافة الألعاب والقطاعات الرياضية إنما ينبع من حرص قيادتنا الرشيدة على بناء مجتمع سليم وقوي، وكذلك من اهتمام سموه وممارسته للرياضة»، لافتاً إلى أن «هذا الدعم المقدمة لكافة الأندية وعلى رأسها أندية دبي إنما يلقي بالمزيد من المسؤولية على عاتقنا من أجل تطوير العمل الرياضي وصولاً لطموح ورؤية قيادتنا الرشيدة، وينبع عملنا من التوجيهات السديدة لتلك القيادة وحرصها على دعم الرياضة بكافة قطاعات».

واختتم بالقول: إن لسموه أيادي بيضاء على رياضة المعاقين ودعماً غير محدود سواء على صعيد المرافق أو الدعم المادي والمعنوي، الأمر الذي يشهد به الجميع.