محافظ أسوان يعقد اجتماعًا لمتابعة الاستعدادات للتعداد السكاني لعام 2016‎

عقد اللواء مجدى حجازي، محافظ أسوان، سلسلة من الاجتماعات لمتابعة إستعدادات المحافظة لتعداد السكان 2016، حيث أطلع المحافظ علي خطة فرع الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء في القيام بالتعداد السكانى خلال العام الحالي، والتى ستشمل جميع نجوع وقرى ومدن المحافظة من خلال حوالى ألفين موظف تعداد ومشرف ومفتش ومدير.

وأشاد اللواء مجدى حجازي، بالدور الإيجابي للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، في تقديم وإصدار البيانات والإحصائيات الدورية الدقيقة في كافة المجالات الإجتماعية والإقتصادية والسكانية، مما يساهم في عمليات التخطيط وإتخاذ القرار بطرق علمية مدروسة لوضعها في حيز التطبيق والتنفيذ.

وأكد علي أن المحافظة ستقدم كافة أوجه الدعم للقائمين علي تعداد السكان من كوادر بشرية مؤهلة فنياً، ولديها الخبرة الكافية للقيام بمهامها بالشكل المطلوب، علاوة علي توفير مقرات مجهزة بكافة الوسائل المساعدة والسمعية، ووجه مجدى حجازى مسئولي الجهات المعنية بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لتنظيم محاضرة تعريفية بالبيانات والإحصاءات يحضرها المحافظ وجميع مسئولي المديريات والهيئات والإدارات المركزية للإستفادة منها في تنفيذ الخطط التنموية المطلوب تنفيذها من كل قطاع.

ويتم تنفيذ هذا الاجتماع كل 10 سنوات، بحضور السكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، ومديري فرع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ومركز معلومات التنمية المحلية وإدارة الإحصاء، والمكتب الفني.