«الإسكان» تنتهى من تخصيص أراضى المرحلة الثالثة فى «بيت الوطن»

صرح المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، بأن الوزارة انتهت من تخصيص أراضى المرحلة الثالثة للحاجزين فى مشروع “بيت الوطن” للمصريين فى الخارج، مشيراً إلى أنه تم إرسال رسائل للحاجزين، تفيد بتخصيص قطع الأراضى لهم.

وأوضح مساعد وزير الإسكان، وفقا لما جاء في وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن إجمالى قطع الأراضى التى تم تخصيصها فى هذه المرحلة يبلغ 1209 قطع، مضيفاً أنه تم تخصيص 847 قطعة للحاجزين بمدينة القاهرة الجديدة، و147 قطعة للحاجزين بمدينة 6 أكتوبر، و181 قطعة للحاجزين بمدينة بدر، كما تم تخصيص القطعة التى تم طرحها بمدينة الشيخ زايد، إضافة إلى تخصيص 17 قطعة أراض للحاجزين بمدينة دمياط الجديدة، و5 قطع للحاجزين بمدينة أسوان الجديدة، و7 قطع للحاجزين بمدينة أسيوط الجديدة، و4 قطع للحاجزين بمدينة قنا الجديدة.

يذكر، أن وزارة الإسكان قد طرحت عدداً من الأراضى فى المرحلة الثالثة بمشروع “بيت الوطن” لأراضى المصريين بالخارج، بمدن: القاهرة الجديدة بالحيين الرابع والخامس، و6 أكتوبر، ودمياط الجديدة، والشيخ زايد، وبدر، وأسيوط الجديدة، وقنا الجديدة، وأسوان الجديدة، وذلك فى الفترة من 25 فبراير حتى 17 ديسمبر 2015، وقد وافق مجلس الوزراء على مد فترة الحجز أسبوعاً إضافياً حتى 24 ديسمبر 2015.