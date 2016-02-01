اللجنة المصرية الروسية تُناقش برتوكولاً جديدًا لتعزيز التعاون الثنائى

أعلن شامل أورلوف رئيس مجلس الأعمال الروسى المصرى، أن اللجنة الحكومية المصرية – الروسية، التى بدأت اجتماعاتها أمس، ناقشت برتوكولاً جديدًا يهدف إلى تعزيز التعاون بين القاهرة وموسكو، مشيرًا إلى أنه يتضمن بنودًا عديدة؛ من بينها إقامة منطقة صناعية روسية فى مصر

وأضاف، فى تصريحات له اليوم، أن اللجنة تبحث عدة اقتراحات من بينها تشكيل لجنة مشتركة للحجر الصحى تعمل على تذليل العقبات أمام تصدير الخضراوات والفاكهة المصرية لروسيا، ولجنة بنكية مشتركة تعمل على وضع تسهيلات لاستخدام الجنيه والروبل فى التعاملات بين البلدين، ولجنة ثالثة مختصة بالصناعات الدوائية .

وأشار إلى أن هناك وفدًا من 100 شركة روسية يزور مصر حاليًا، لبحث التعاون مع نظرائهم المصريين، بجانب محافظ البنك المركزى الروسى، لافتًا إلى مشاركة وفد رفيع المستوى من رجال الأعمال الروس فى منتدى الأعمال المصرى – الروسى، الذى عقد فى مايو 2015، مما يؤكد اهتمامهم بإقامة الأعمال والاستثمار فى مصر .

وشدد أورلوف، على ضرورة العمل لزيادة التبادل التجارى بين البلدين، مما يسهم فى دفع رجال الأعمال الروس لدخول السوق المصرى، موضحًا أن النظام السياسى فى روسيا لا يتدخل فى الأعمال، ولهذا نرى بطئًا فى دخول استثمارات روسية فى مصر، فضلاً عن أن الاقتصاد الروسى يواجه حاليًا صعوبات، بسبب انخفاض أسعار النفط فى العالم والعقوبات الغربية المفروضة ضد موسكو .

وطالب الحكومتين المصرية والروسية بالعمل على تهيئة الظروف المناسبة، ومنح تسهيلات من أجل تعزيز التعاون الاقتصادى وإقامة الأعمال بين البلدين، معربًا عن تفاؤله بقرب عودة السائحين الروس الذين يعشقون زيارة المنتجعات السياحية فى مصر .