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وزير التموين: إنشاء بورصات سلعية بالمحافظات لمنع احتكارات المنتجات

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وزير التموين: إنشاء بورصات سلعية بالمحافظات لمنع احتكارات المنتجات وزير التموين: إنشاء بورصات سلعية بالمحافظات لمنع احتكارات المنتجات
أعلن الدكتور خالد حنفى وزير والتجارة الداخلية، أنه يتم إنشاء عدد من البورصات السلعية بالمحافظات، لمنع احتكارات السلع والحفاظ على المنتج والمزارع الصغير، وتوفير السلع بأسعار تنافسية وتوفر الآلاف من فرص العمل.

وأضاف الدكتور خالد حنفى خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن انتهاء دراسات الجدوى لإنشاء البورصة السلعية، بحضور إيمان المطلق رئيس مجلس إدارة شركة سيجما، أن البورصة السلعية لها عدة مميزات أهمها تحديث ودعم سوق التجارة الداخلية وضمان استقرار الأسعار وتحسين جودة المنتج وخفض تكلفة الإنتاج، علاوة على خلق فرص عمل للشباب بالمناطق الريفية.


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