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رئيس مدينة الروضة بدمياط يُجرى زيارة مفاجئة لتفقد المستشفى المركزى

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رئيس مدينة الروضة بدمياط يُجرى زيارة مفاجئة لتفقد المستشفى المركزى رئيس مدينة الروضة بدمياط يُجرى زيارة مفاجئة لتفقد المستشفى المركزى
أجرى المهندس محمد على عجم رئيس مدينة الروضة بمحافظة دمياط، زيارة مفاجأة إلى مستشفى الروضة المركزى، حيث تابع الانضباط الإدارى للمتواجدين بالنوباتجية المسائية.

وتبين خروج أحد الأطباء وفنى الأشعة بدون إذن، والشطب عليهما بخانة الانصراف من قبل رئيس المدينة، كذا عدم حضور أحد الأطباء وفنى المعمل من أول النوبتجية، وكانت خانتى الحضور والانصراف مفتوحة، وشطب عليهما بالخانتين من قبل رئيس المدينة.

حُرِر محضر إثبات حالة بالواقعة، وأحيل الأمر للتحقيق العاجل لمحاسبة المقصرين، والاتصال بوكيل وزارة الصحة بدمياط وإطلاعه على الموقف بالتفصيل.

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