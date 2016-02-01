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"صحة الإسكندرية": علاج 16 حالة فى حريق مستشفى الشروق ونقل 11 للمستشفيات

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"صحة الإسكندرية": علاج 16 حالة فى حريق مستشفى الشروق ونقل 11 للمستشفيات "صحة الإسكندرية": علاج 16 حالة فى حريق مستشفى الشروق ونقل 11 للمستشفيات
قال الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إنه تم علاج 16 حالة بشكل فورى فى سيارات الإسعاف، التى كانت متواجدة بجوار حادث حريق مستشفى الشروق، بعد إصابتهم بحالات اختناق بسيطة وصدمات عصبية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه احتجزت 11 حالة أخرى، بمستشفيات الأميرى الجامعى ومستشفى سموحة، لإصابتهم بحالات حروق بسيطة ومتوسطة بأنحاء متفرقة من الجسم.

وأضاف وكيل وزارة لصحة، أن 4 حالات الوفاة التى أسفر عنها الحادث؛ هم لشخصين من جنسية ليبية، وشخصين مصريين.

وكان مستشفى الشروق بالإسكندرية المكون من 7 طوابق، قد شهد حريقًا هائلاً فجر اليوم، وقد نشب فى قسم الأشعة، وأسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 27 بإصابات متفرقة.


>ارتفاع وفيات حريق مستشفى الشروق بالإسكندرية إلى 4 وإصابة 27 آخرين

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