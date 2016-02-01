محافظ الدقهلية يُوقف 3 موظفين عن العمل ويحيلهم للنيابة

قرر المحاسب حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، إيقاف 3 موظفين بمركز ومدينة بنى عبيد عن العمل، وذلك لمخالفات إدارية.

وأمر المحافظ بإيقاف نبيل عبد الشافى رزق، فنى شئون هندسية بالوحدة المحلية بميت سويد، التابعة لمركز ومدينة بنى عبيد، ومحمد صادق محمد، فنى شئون هندسية بالوحدة المحلية بميت سويد، التابعة لمركز ومدينة بنى عبيد، ومحمد إسماعيل عبد الخالق، فنى شئون هندسية بالوحدة المحلية بميت سويد، التابعة لمركز ومدينة بنى عبيد.

وأحيل المتهون إلى النيابة العامة، والنيابة الإدارية، ووقفهم عن العمل 3 أشهر لحين انتهاء التحقيقات، مع تقاضى نصف الراتب الشهرى، وإحالة أمرهم إن لزم إلى المحكمة التأديبية.