الجيش الإسرائيلي يعلن قتله لفلسطينيًا «لمحاولته طعن جنود» في الضفة الغربية

قال الجيش الإسرائيلي، إن جنوده أطلقوا الرصاص على فلسطينيًا، حاول طعنهم في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الاثنين، في أحدث هجوم ضمن موجة من الهجمات ينفذها فلسطينيون بدأت قبل عدة أشهر ولا توجد بوادر تذكر على انحسارها.

وقال الجيش إن الفلسطيني تسلل عبر حاجز أمني إلى مستوطنة سلعيت الإسرائيلية، وأضاف أنه حين تحرك الجنود للتصدي له استل سكينًا وحاول طعنهم، ولم يصب إسرائيليون في الهجوم، وفقً لـ”رويتروز.

وأسفرت موجة من الهجمات بالرصاص والأسلحة البيضاء والدهس بالسيارات، نفذها فلسطينيون عن مقتل 26 إسرائيليًا ومواطن أمريكي منذ بداية أكتوبر، وقتلت القوات الإسرائيلية 153 فلسطينيًا على الأقل تقول السلطات إن 99 منهم مهاجمون.