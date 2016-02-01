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مرور القاهرة يُشرف على أعمال تطوير بمنطقة شبرا لإنشاء محور روض الفرج

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مرور القاهرة يُشرف على أعمال تطوير بمنطقة شبرا لإنشاء محور روض الفرج مرور القاهرة يُشرف على أعمال تطوير بمنطقة شبرا لإنشاء محور روض الفرج
أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة بقيادة اللواء علاء الديجوى مدير المرور، عن أعمال تطوير لاستكمال مشروع روض الفرج بمنطقة شبرا، لحين انتهاء شركة المقاولون العرب من تلك الأعمال خلال الفترة المحددة لها، مع وضع كافة المساعدات الفنية للمنطقة.

وأكد مصدر أمنى، أن تلك الأعمال بشارع سعد سليم بداية من شارع شبرا، على أن ترفع الجزيرة الوسطى لشارع سعد سليم للمتجه من نفق عبود والقادم إلى النفق بعرض 2 متر، بالإضافة إلى رفع الجزيرة حتى مدرسة جلال فهمى بشارع سعد سليم، على أن يتم العمل بمنتصف الشارع "الجزيرة الوسطى"، وتنفذ الأعمال شركة المقاولون العرب، وذلك بدءًا من اليوم ولمدة 8 أشهر.

وأضاف المصدر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة، وكذلك وضع العلامات الإرشادية والأقماع للعمل على تسيير الحركة المرورية، مع استخدام كافه المساعدات الفنية أثناء الأعمال، مع متابعة الحركة المرورية بمحيط الأعمال، والعمل على إزالة أى عوائق مرورية.

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